Фондовые индексы США снизились на статистике и росте нефтяных цен

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением.

Подъем цен на нефть выше отметки $100 за баррель впервые с конца мая оказал негативное давление на рынок акций и усилил ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом месяце, отмечают эксперты.

Высокая доходность гособлигаций США также является отрицательным фактором: у двухлетних бондов она поднялась до максимума более чем за два года, у десятилетних - почти за три года, у тридцатилетних - достигла пика более чем за 19 лет.

"Доходность "коротких" госбумаг растет, поскольку ФРС, вероятно, повысит ставки в ближайшие пару месяцев. Доходность "длинных" бондов повышается из-за проблем с госдолгом и дефицитом бюджета у США, а также из-за устойчиво высокой инфляции", - полагает аналитик по инвестиционным стратегиям Baird Росс Мейфилд.

Цены производителей в США (индекс PPI) в августе выросли на 5,4% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с 4,8% в июле.

Индекс PPI в августе относительно предыдущего месяца увеличился на 0,4% после подъема на 0,1% в предыдущий месяц.

Аналитики прогнозировали рост цен на 5,3% в годовом сравнении и на 0,4% в помесячном.

Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность увеличения базовой ставки минимум на 25 базисных пунктов по итогам заседания Федрезерва в сентябре примерно в 70%, по данным инструмента CME FedWatch. До публикации статданных в четверг показатель составлял около 64%.

Цена акций American Eagle Outfitters рухнула на 14%. Ритейлер одежды сохранил годовой прогноз роста сопоставимых продаж и сообщил, что валовая маржа в текущем квартале может остаться на уровне прошлого года.

Сеть универмагов Macy's Inc. во втором финквартале (завершился 1 августа) увеличила чистую прибыль вдвое и выручку на 1%, при этом улучшив годовой прогноз. Но этого оказалось недостаточно, чтобы впечатлить инвесторов, и котировки бумаг ритейлера упали на 4,7%.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 2,3%, International Business Machines - на 2,5%, Nike Inc. - на 2%, Honeywell International - на 1,3%, Boeing Co. - на 0,8%, Amazon.com Inc. - на 0,2%, Baker Hughes - на 6,7%, Freeport-McMoRan - на 6,6%, Intel Corp. - на 5,6%, Oracle Corp. - на 5,4%, Tesla - на 1,2%.

Между тем бумаги Apple Inc. выросли в цене на 3,6% и стали лидером подъема среди компонентов Dow Jones. Днем ранее компания представила свой первый складной смартфон - iPhone Duo. Он получил самый крупный дисплей среди смартфонов Apple и рекордно тонкий корпус. Также компания обновила линейки AirPods и Apple Watch.

Котировки акций JetBlue Airways увеличились на 0,2%. Авиакомпания улучшила прогноз на третий квартал, несмотря на рост расходов. Теперь она ожидает повышения выручки на 17-20% по сравнению с прежней оценкой в 12,5-16,5%.

Стоимость Walt Disney Co. поднялась на 1,6%, Alphabet Inc. - на 0,6%, Coca-Cola Co. - на 0,3%, Microsoft Corp. - на 0,2%, Ford Motor - на 3,2%, General Motors - на 2,8%.

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 316,56 пункта (на 0,6%) и составил 52064,1 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 44,66 пункта (на 0,58%) - до 7591,7 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день потерял 171,62 пункта (0,65%) и завершил сессию на отметке 26081,72 пункта.