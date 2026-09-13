Четыре подростка на УАЗе попали в ДТП в Новосибирской области, один из них погиб

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - УАЗ с четырьмя подростками опрокинулся в кювет в Куйбышевском районе Новосибирской области, один из пассажиров погиб, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

ДТП произошло недалеко от села Кондусла

За рулем УАЗ-31512 находился несовершеннолетний, он не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся.

Как отмечается, помимо 15-летнего водителя в автомобиле находились еще три подростка. Один из них в результате ДТП погиб.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.