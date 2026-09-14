Вылет 66 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за вводившихся ограничений

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Вылет 66 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи в связи с ограничениями, которые вводились минувшей ночью для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, по данным на 10:00 понедельника на вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр" следованием в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов авиакомпаний "Россия" в Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Тюмень, Красноярск,Челябинск, Ижевск, Уфу, Санкт-Петербург, Казань и Самару; "Победа" - в Саратов, Тюмень, Нижнекамск, Казань, Новосибирск, Уфу, Челябинск, Киров, Чебоксары; Nordwind Airlines - в Оренбург, Нижневартовск, Нижний Новгород, Омск, Казань, Нижнекамск; "ЮТэйр" в Уфу, Тюмень, Сургут; "Смартавиа" в Санкт-Петербург; "Ямал" в Тюмень; "Икар" в Магнитогорск и Сыктывкар; S7 в Новосибирск; "Уральские авиалинии" в Санкт-Петербург.

Задерживается вылет нескольких рейсов в международном направлении - "Аэрофлота" в Стамбул (Турция), Red Wings в Батуми (Грузия), FlyOne Armenia - в Ереван (Армения).

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Сочи минувшим вечером для обеспечения безопасности полетов и были сняты в понедельник утром.

Как сообщалось, минувшей ночью Сочи подвергся атаке БПЛА. Это привело к возгораниям, которые оперативно ликвидировали. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. В местах падения обломков работают специальные и оперативные службы.

В целом инфраструктура города не пострадала и функционирует штатно, уточнял глава Сочи Андрей Прошунин в своем канале в Мах.