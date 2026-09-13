Международный фестиваль молодежи официально стартовал в Екатеринбурге

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Международный фестиваль молодежи официально начинается в Екатеринбурге, церемония открытия проходит в эти минуты, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Первым на сцене появился Чебурашка. Затем начались концертные выступления, тепло встреченные публикой.

Согласно официальной странице фестиваля в сети "ВКонтакте", в открытии примут участие российские и зарубежные артисты и коллективы, известные деятели культуры и делегации.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Его основными площадками являются выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" и кампус Уральского федерального университета, расположенные в микрорайоне Новокольцовский. Участники фестиваля - 10 тыс. человек из 191 страны.

Перед гостями и участниками в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" выступят более 150 лекторов.

Кроме того, работает Литературная гостиная, где российские и зарубежные деятели культуры вместе с участниками фестиваля прочтут вслух и обсудят произведения русской и мировой классики.

Функционирует выставка "Мы - Россия. Истоки и горизонты единства народов России". В экспозиции представлены фотозоны с природными ландшафтами страны - от Балтики до Камчатки. Желающие могут примерить традиционные костюмы народов России.

Открыта "Библиотека города молодежи мира" - международное книжное собрание из 10 тыс. изданий, включающее более 500 наименований на русском и английском языках.

Для участников сформирована масштабная музыкальная программа. Выступят российские и зарубежные артисты, молодые исполнители, академические коллективы и представители электронной музыки.

Для несовершеннолетних участников предусмотрена детская программа. Ее мероприятия объединят 1 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет из 99 стран. Для них работают научный "Город будущего", интерактивное пространство "Этнографическая деревня", "Спортивный городок", детская редакция.

Отдельная культурная программа "Вне периметра" предусмотрена в Историческом сквере и в парке Маяковского в Екатеринбурге.