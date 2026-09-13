Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 17 человек

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Тело еще одного альпиниста обнаружено в ходе поисково-спасательных работ на месте схода снежной лавины с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, число погибших выросло до 17 человек, сообщил "Интерфаксу" начальник подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммад Гулиев в воскресенье.

"Сегодня спасатели обнаружили тело одного погибшего. Таким образом найдены все участники группы, судьба которых оставалась неизвестной", - сказал он.

Гулиев отметил, что поисково-спасательная операция на месте схода лавины завершена.

Вечером 6 сентября с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии сошла лавина на проходившую по маршруту группу из 33 альпинистов. Шестеро из них получили травмы и были госпитализированы, еще 10 спустились самостоятельно. Остальные погибли.

В связи с произошедшим следственными органами СК России расследуется уголовное дело о халатности.