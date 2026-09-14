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Число пострадавших от воскресной атаки на Севастополь возросло до четырех

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших накануне в результате украинской атаки на Севастополь увеличилось с двух до четырех человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"По уточненным данным, в результате обстрела пострадали четыре человека. Вечером в городскую больницу были доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями - во время одной из воздушных тревог они находились (...) на открытом пространстве", - написал Развожаев в своем канале в Max в понедельник.

Вечером в воскресенье губернатор сообщал о двух пострадавших - мужчине и женщине в результате атаки дронов ВСУ. Они также находились на открытых пространствах.

Всего за сутки, по данным Развожаева, силы ПВО нейтрализовали 27 украинских беспилотников.

Михаил Развожаев Севастополь
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