Два человека пострадали вследствие украинской атаки на Севастополь

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Два человека получили ранения в Севастополе в результате атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в воскресенье.

"Есть пострадавшие, которые во время воздушной тревоги находились на открытых пространствах: мужчина получил ранение конечности, женщина получила минно-взрывную травму. Угрозы жизни, к счастью, у обоих нет", - написал Развожаев в своем канале в Max.

В городе около полутора часов действовала воздушная тревога, за это время, по словам губернатора, нейтрализовано 12 украинских дронов.