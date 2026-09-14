Кремль приветствовал призыв Трампа к Киеву прекратить удары по инфраструктуре РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Любой призыв к киевскому режиму о прекращении ударов по мирной экономической инфраструктуре можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение президента США Дональда Трампа.

"Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре", - сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле призыв Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому воздержаться от ударов по инфраструктуре, производящей дизтопливо, позитивным шагом для урегулирования конфликта.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, готова ли Россия в случае согласия Украины на эту просьбу воздержаться от ударов по экономической инфраструктуре Киева.

"В целом любые страны могут использовать свое влияние на киевский режим с тем, чтобы сподвигнуть его к большей гибкости, что будет значительным вкладом в дело урегулирования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что могут сделать страны Глобального юга для урегулирования украинского конфликта.

Он отметил, что в ходе контактов в Нью-Дели и председатель КНР Си Цзиньпин, и премьер-министр Индии Нарендра Моди "живо интересовались украинской проблематикой, говорили о готовности их стран в случае необходимости сыграть роль в урегулировании, готовности внести свой вклад".

"Это было весьма позитивно воспринято президентом Путиным. Он дал дополнительные разъяснения о том, как обстоят реально дела сейчас вокруг урегулирования и как обстоят реально дела на фронтах", - сказал представитель Кремля.