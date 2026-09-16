Поиск

Дело возбудили по факту разлива топлива на Таймыре в Красноярском крае

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту разлива дизельного топлива на Таймыре в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных и иных объектов)", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что из-за шторма поднялся уровень воды в Хатангском заливе моря Лаптевых, и расположенный на береговой линии в поселке Сындасско резервуар с дизельным топливом, принадлежащий ООО "Таймыр Альянс Трейдинг", был подтоплен и получил повреждения.

По предварительным данным, из резервуара произошла утечка около 200 т дизельного топлива. Точный объем устанавливается.

Отмечается, что видимых следов топлива на поверхности воды специалисты не обнаружили.

Погибших и пострадавших нет.

Топливо использовалось для работы дизельной электростанции. Сейчас электроснабжение поселка обеспечивается за счет резервов.

Кроме того, из-за подъема уровня воды пострадал источник питьевого водоснабжения. Морская вода попала в пресное озеро возле поселка, организован забор воды из другого источника и доставка питьевой воды из Хатанги.

В свою очередь глава Таймыра Алексей Членов в своем канале в Max отмечает, что сегодня в Сындасско направляются представители надзорных и экспертных органов для отбора проб. По результатам лабораторных исследований будет дана дополнительная оценка происшедшему.

По его словам угрозы для населения нет.

"В поселке имеется запас топлива на 10 дней. В ближайшее время топливо будет доставлено из Хатанги в полном объеме", - .

Как сообщалось, накануне из-за разгерметизации емкости произошел разлив дизельного топлива в Таймырском Долгано-Ненецком округе в районе поселка Сындасско.

Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Режим ЧС введен на Таймыре из-за разлива топлива в Хатангский залив

Что произошло за день: вторник, 15 сентября

Минфин готовит поправки о выводе на IPO компаний с участием регионов в капитале

 Минфин готовит поправки о выводе на IPO компаний с участием регионов в капитале

Росстат отметил сокращение запасов мяса в сельхозорганизациях в августе на 12,3%

Российские туристы смогут оплатить цифровую визу в Египет по прилете наличными

Места дислокации ядерного оружия, угрожающего России, будут в фокусе сил стратегического сдерживания РФ

 Места дислокации ядерного оружия, угрожающего России, будут в фокусе сил стратегического сдерживания РФ

Предъявлять водительские права в Max можно будет уже этой осенью

Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста

 Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3732 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11762 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов