Дело возбудили по факту разлива топлива на Таймыре в Красноярском крае

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту разлива дизельного топлива на Таймыре в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных и иных объектов)", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что из-за шторма поднялся уровень воды в Хатангском заливе моря Лаптевых, и расположенный на береговой линии в поселке Сындасско резервуар с дизельным топливом, принадлежащий ООО "Таймыр Альянс Трейдинг", был подтоплен и получил повреждения.

По предварительным данным, из резервуара произошла утечка около 200 т дизельного топлива. Точный объем устанавливается.

Отмечается, что видимых следов топлива на поверхности воды специалисты не обнаружили.

Погибших и пострадавших нет.

Топливо использовалось для работы дизельной электростанции. Сейчас электроснабжение поселка обеспечивается за счет резервов.

Кроме того, из-за подъема уровня воды пострадал источник питьевого водоснабжения. Морская вода попала в пресное озеро возле поселка, организован забор воды из другого источника и доставка питьевой воды из Хатанги.

В свою очередь глава Таймыра Алексей Членов в своем канале в Max отмечает, что сегодня в Сындасско направляются представители надзорных и экспертных органов для отбора проб. По результатам лабораторных исследований будет дана дополнительная оценка происшедшему.

По его словам угрозы для населения нет.

"В поселке имеется запас топлива на 10 дней. В ближайшее время топливо будет доставлено из Хатанги в полном объеме", - .

Как сообщалось, накануне из-за разгерметизации емкости произошел разлив дизельного топлива в Таймырском Долгано-Ненецком округе в районе поселка Сындасско.