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Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста

Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста
Концерт рэпера Канье Уэста
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Воронежа принял к производству иск о защите прав потребителей к ООО "Сэй Эдженси" (Say Agency), летом анонсировавшему концерты американского рэпера Канье Уэста (Ye) в России в октябре, говорится в картотеке суда.

Предварительное судебное заседание назначено на 7 октября. Иск подал Евгений Рассказов. В качестве третьего лица в деле заявлено ООО "Зенит-Арена" - юридическое лицо "Газпром Арены" в Петербурге, где планировались выступления артиста.

В карточке дела не раскрываются конкретные требования истца, в том числе сумма, которую он намерен взыскать с организатора.

17 августа организатор концерта агентство Say Agency и петербургский стадион "Газпром Арена" через соцсети сообщили, что Канье Уэст выступит в России на этой площадке с концертами 10 и 11 октября. Соответствующие даты петербургских концертов также появились на сайте артиста.

Позднее в августе "Газпром Арена" сообщила, что договор на аренду площадки не подписан, и в его отсутствие концерт состояться не может.

Say Agency до сих пор заявляло, что концерты не отменены.

Таким образом, на сегодняшний день позиции площадки и организатора расходятся.

На фоне неопределенности покупатели билетов стали сообщать в социальных сетях о проблемах с возвратом средств и отсутствии ясной информации о статусе концертов.

Канье Уэст Петербург Воронеж Газпром Арена Say Agency Центральный районный суд
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