Места дислокации ядерного оружия, угрожающего России, будут в фокусе сил стратегического сдерживания РФ

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Места дислокации ядерного оружия, которое может угрожать России, окажутся в фокусе сил стратегического сдерживания РФ, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Реализация подобного сценария ведет к тому, это такая суровая неизбежность, что места дислокации угрожающих, в частности нам, потенциалов, а также обслуживающая их инфраструктура и соответствующие командные центры окажутся в фокусе повышенного внимания российских сил стратегического сдерживания", - сказала она в ходе брифинга на "полях" Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Так она, в частности, ответила на просьбу прокомментировать присоединение Финляндии к инициативе Франции о ядерном сдерживании.

Захарова подчеркнула: "Мы рекомендовали бы западноевропейским "горячим головам" трезво взглянуть на мир и отнестись со всей серьезностью к нашим предупреждениям. Кстати, прислушаться к ним было бы полезно не только деятелям из Вильнюса и Хельсинки".



