Росстат отметил сокращение запасов мяса в сельхозорганизациях в августе на 12,3%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Запасы мяса в российских сельхозорганизациях в августе составляли 65,7 тысячи тонн, что на 12,3% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

Из основных видов мяса увеличились только запасы говядины - на 9,3%, до 0,8 тысячи тонн. Запасы мяса птицы снизились на 13,3%, до 59,4 тысячи тонн, свинины - на 2,6%, до 5,4 тысячи тонн.

Показатели представлены в убойном весе и включают мясопродукты в пересчете на мясо.

Кроме того, на конец августа в сельхозорганизациях имелось 23,5 тысячи тонн молока, что на 10,4% больше прошлогоднего. Запасы яиц снизились на 6,5%, до 497 млн штук.

По данным Росстата, в августе сельхозорганизации сократили отгрузки скота и птицы на 0,6%, до 1,1 млн тонн. Снижение произошло из-за птицы, реализация которой упала на 2,6%, до 534,3 тысячи тонн. В то же время отгрузки крупного рогатого скота выросли на 7,6%, до 98,5 тысяч тонн, свиней - на 0,1%, до 477,8 тысячи тонн, овец и коз - на 6,3%, до 2,7 тысячи тонн.

Реализация молока в минувшем месяце выросла на 1,7%, до 1,8 млн тонн, яиц - снизилась на 0,4%, до 3 млрд штук.