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Российские туристы смогут оплатить цифровую визу в Египет по прилете наличными

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские туристы, прилетающие в Каир, смогут наличными долларами оплатить цифровую визу Египта, сообщило российское посольство в Египте.

"Сейчас цифровые визы оформляются только в аэропорту Каира. Стандартным порядком предусмотрена оплата цифровой визы банковскими картами международных платежных систем Visa и Mastercard. Вместе с тем, согласно полученным разъяснениям Министерства туризма и древностей Египта, для граждан России сохраняется возможность приобретения цифровой визы в отделениях банков в зоне прилета в аэропорту за наличные доллары США", - говорится в сообщении.

Виза стоит $36, где $30 - визовый сбор, $6 - сервисный сбор.

С 1 августа Египет начал тестировать новый сервис по оформлению цифровых виз с QR-кодом вместо бумажных визовых марок. На первом этапе внедрение цифровых виз ограничено международным аэропортом Каира. В дальнейшем, после завершения тестирования в столице, оформление въездных документов в виде QR-кода предполагается распространить на другие международные аэропорты Египта.

Получить QR-код можно через сайт, мобильное приложение Visa On Arrival Egypt или автоматы самообслуживания в залах прилета.

MasterCard Visa Египет Каир
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