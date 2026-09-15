Минфин готовит поправки о выводе на IPO компаний с участием регионов в капитале

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Минфин готовит изменения в законодательство, которые позволят выводить на IPO компании, находящиеся в собственности регионов, сообщил на форуме РБК Capital Markets директор департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев.

"Региональные правительства активно смотрят сейчас в сторону вывода компаний, которые находятся в собственности субъектов (Федерации - ИФ), на IPO, и готовы это делать в ближайшее время. Единственное, что мы столкнулись с небольшим нормативным ограничением - по закону о приватизации нельзя продавать доли субъектов в компаниях посредством организованных торгов. Мы сейчас соответствующие изменения подготовим в законодательство для того, чтобы эти ограничения снять. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим первые такие кейсы", - сказал он.

"Мы посмотрели в целом, сколько таких компаний есть в собственности субъектов (...). И дальше уже по регионам, скажем так, формируем заявления о намерениях, кто готов поработать. Дальше, понятно, эти компании будем оценивать, насколько они, их бизнес-модели и то, чем они занимаются, в принципе пригодны для того, чтобы выходить на публичный рынок", - пояснил Яковлев.

Преимущественно рассматриваются размещения в формате cash-in, когда средства будут направляться на развитие самих компаний, но возможны и варианты с пополнением региональных бюджетов, сказал Яковлев журналистам.

"Мы сейчас планируем включить эту инициативу в состав федерального проекта по развитию финрынка, и, безусловно, эти изменения подготовить, провести как можно быстрее", - резюмировал он.