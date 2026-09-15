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Что произошло за день: вторник, 15 сентября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле считают хорошей идеей энергетическое перемирие между РФ и Украиной. Но обеспечение безопасности НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов мировых проблем в энергетике не решит, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

- Москва оценит действия ВВС Дании в инциденте с российским фрегатом, который произошел накануне в нейтральных водах у южного побережья страны.

- Высокопоставленные демократы в Палате представителей Конгресса США открыто выразили несогласие с законопроектом, предусматривающим возможность введения новых санкций против России.

- Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста. Требования истца не раскрываются.

- Минфин готовит поправки о выводе на IPO компаний с участием регионов в капитале.

- Мюнхен и Барселона примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах.

- Число жертв наводнения в Непале достигло почти 1,4 тысячи человек. Еще 4 тысячи числятся пропавшими без вести.

Фотохроника 15 сентября

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Ритуальное омовение в реке Багмати во время фестиваля Тидж в Катманду, Непал
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Новости

Что произошло за день: вторник, 15 сентября

Минфин готовит поправки о выводе на IPO компаний с участием регионов в капитале

 Минфин готовит поправки о выводе на IPO компаний с участием регионов в капитале

Росстат отметил сокращение запасов мяса в сельхозорганизациях в августе на 12,3%

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 Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста

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