Предъявлять водительские права в Max можно будет уже этой осенью

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россияне смогут предъявлять водительские права с помощью "Цифрового ID" в национальном мессенджере Max уже этой осенью, сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"На сегодняшний день "Цифровым ID" пользуются порядка 9 млн человек. Мы видим большой запрос на цифровые документы. Это, действительно, очень удобно и практично. Сейчас работаем над сервисом предъявления прав в мессенджере Max. Соответствующее постановление уже выпущено. Завершается техническая подготовка сервиса. Запуск запланирован на осень", - сказал Григоренко во вторник на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

В аппарате вице-премьера напомнили, что правительство РФ ранее приняло постановление, разрешающее предъявлять права и свидетельство о регистрации транспортного средства в цифровом формате в Max с помощью сервиса "Цифровой ID".

"Электронные документы можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними", - подчеркнули в аппарате вице-премьера.

"Цифровой ID" - специальный раздел в Max, где находятся карточки с данными документов и защищенный QR-код, с помощью которого пользователи могут подтверждать личность, возраст и льготный статус, уточнили в аппарате.