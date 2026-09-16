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Рябков отметил, что перспектива урегулирования по Украине не стала ближе, чем несколько месяцев назад

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Перспектива урегулирования по Украине сейчас не ближе, чем была несколько месяцев назад; ответственность за затягивание политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта лежит на странах Запада, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Именно на них ответственность за то, что перспектива политико-дипломатического решения на сегодня, на мой взгляд, не ближе, чем она была несколько месяцев назад. Это объективная реальность", - сказал он на пресс-конференции в среду.

МИД Сергей Рябков
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