Путин в 18:00 планирует обратиться с телеобращением по случаю выборов

Фото: Кристина Соловьева/РИА Новости

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду выступит с традиционным телеобращением к россиянам по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В шесть вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов. Он традиционно это делает. Это будет традиционное предвыборное обращение к гражданам главы государства", - сказал Песков журналистам.

Кроме того, днем глава государства встретится с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным.

"Очень важный регион, большой, мощный регион Российской Федерации. Эта встреча будет открытой", - сказал Песков.