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Алиханов предложил создать "национального нефтесервисного чемпиона"

Минпромторг обсуждает объединение усилий по развитию производства нефтесервисного оборудования с отраслью и регионами

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг обсуждает с отраслью и региональными властями возможность концентрации усилий для развития российских нефтесервисных компаний, сообщил на Промышленно-энергетическом форуме TNF глава ведомства Антон Алиханов.

"Мы очень заинтересованы как министерство, отвечающее за производство оборудования и технологий, в том, чтобы у нас был общий консолидированный подход. И те компании в России, которые лидируют в вовлечении новых разработок в свою деятельность на территории страны, наверное, с ними вместе нужно думать о создании какого-то "национального чемпиона", который будет двигаться и на экспорт тоже", - сказал он.

"Потому что очевидно, что такими мелкими отрядами навряд ли рынок международный можно освоить. Возможно, здесь будем концентрировать и меры господдержки, и усилия наших крупных игроков, которые много времени и ресурсов вкладывают в то, чтобы осваивать эти технологии у нас в стране", - добавил Алиханов.

Министр упомянул нефтесервисные компании, "выросшие" из западных игроков, и их трансформацию в производителей роторных управляемых систем и другого сложного оборудования, таких как ТОФС (ранее "Технологии ОФС", правопреемник активов Baker Hughes в России) и "Бурсервис" (преемник российских активов Halliburton): "Но надо понимать, что мы оборудование само по себе навряд ли просто так продадим. Продается EPC-контракт, продается технология под ключ. (...) Поэтому очень важно нам сделать следующий шаг".

Halliburton Минпромторг Антон Алиханов Baker Hughes
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