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"СовЭкон" прогнозирует в июле-сентябре минимальный с 2010 года экспорт пшеницы

В 2010 году урожай сократился из-за аномальной засухи

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы из России за первые три месяца текущего сельхозгода (июль-сентябрь) может составить 5,4 млн тонн, что станет самым низким показателем с 2010 года, прогнозирует консалтинговая компания "СовЭкон".

Это также в 2,1 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона (11,5 млн тонн) и в 2,4 раза ниже среднего пятилетнего показателя (12,9 млн тонн).

Совокупный экспорт пшеницы из России и Украины в июле-сентябре также будет самым низким с 2010 года и составит всего 8 млн тонн против среднего показателя за последние пять лет в 18,2 млн тонн. Год назад за первые три месяца сельхозсезона обе страны экспортировали 16,2 млн тонн пшеницы.

"Дефицит по сравнению со средним пятилетним показателем составит 10,2 млн тонн, что эквивалентно почти 60% от обычного месячного объема мировой торговли пшеницей - примерно 17,5 млн тонн", - говорится в сообщении.

В 2010 году из-за аномальной засухи Россия собрала всего 60,9 млн тонн зерна, в том числе 40,8 млн тонн пшеницы. Тогда засуха поразила 43 региона, посевы погибли на 13,3 млн га, что составило почти треть от площади посевов в пострадавших регионах и 17% от общей посевной площади.

СовЭкон Украина
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