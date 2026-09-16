Гражданин РФ и Канады приговорен к семи годам колонии за госизмену

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Коми приговорил к семи годам колонии строгого режима гражданина РФ и Канады Николая Зюзева, признанного виновным в госизмене в виде аналитической работы и сбора информации для иностранных организаций, признанных нежелательными в России.

Как сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, в суде установлено, что Зюзев в феврале 2022 "разработал и приступил к реализации проекта, направленного против суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации".

"Проект предусматривал работу по 12 направлениям, в том числе подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов РФ, распространение экстремистских материалов, сбор и анализ информации по заданию государственных органов и аналитических центров Евросоюза", - заявили в ЦОС.

В ФСБ сообщили, что Зюзев получил более 2 млн евро от 12 иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными, в том числе от "Фонда им. Х. Зайделя", "Пражского центра развития гражданского общества", "Немецкого общества исследования внешней политики" (ФРГ), "Шведского института", "Айрекс Европа" (Франция), "Чэтэм Хаус", "Черноморского фонда регионального сотрудничества" (Великобритания).

По данным из открытых источников, Николай Зюзев - российский филолог, философ, историк науки. Преподавал в РФ и Канаде.

Отмечается, что вину он признал в полном объеме.