Поиск

Гражданин РФ и Канады приговорен к семи годам колонии за госизмену

Гражданин РФ и Канады приговорен к семи годам колонии за госизмену
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Коми приговорил к семи годам колонии строгого режима гражданина РФ и Канады Николая Зюзева, признанного виновным в госизмене в виде аналитической работы и сбора информации для иностранных организаций, признанных нежелательными в России.

Как сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, в суде установлено, что Зюзев в феврале 2022 "разработал и приступил к реализации проекта, направленного против суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации".

"Проект предусматривал работу по 12 направлениям, в том числе подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов РФ, распространение экстремистских материалов, сбор и анализ информации по заданию государственных органов и аналитических центров Евросоюза", - заявили в ЦОС.

В ФСБ сообщили, что Зюзев получил более 2 млн евро от 12 иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными, в том числе от "Фонда им. Х. Зайделя", "Пражского центра развития гражданского общества", "Немецкого общества исследования внешней политики" (ФРГ), "Шведского института", "Айрекс Европа" (Франция), "Чэтэм Хаус", "Черноморского фонда регионального сотрудничества" (Великобритания).

По данным из открытых источников, Николай Зюзев - российский филолог, философ, историк науки. Преподавал в РФ и Канаде.

Отмечается, что вину он признал в полном объеме.

ФСБ Канада Коми Николай Зюзев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гражданин РФ и Канады приговорен к семи годам колонии за госизмену

 Гражданин РФ и Канады приговорен к семи годам колонии за госизмену

Алиханов предложил создать "национального нефтесервисного чемпиона"

Россия начала поставки водки в Парагвай

 Россия начала поставки водки в Парагвай

СМИ сообщили о планах продлить запрет экспорта ДТ для производителей до ноября

Режим ЧС введен на Таймыре из-за разлива топлива в Хатангский залив

Что произошло за день: вторник, 15 сентября

Минфин готовит поправки о выводе на IPO компаний с участием регионов в капитале

 Минфин готовит поправки о выводе на IPO компаний с участием регионов в капитале

Росстат отметил сокращение запасов мяса в сельхозорганизациях в августе на 12,3%

Российские туристы смогут оплатить цифровую визу в Египет по прилете наличными
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3733 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11766 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов