СМИ сообщили о планах продлить запрет экспорта ДТ для производителей до ноября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября 2026 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, информированные о результатах совещания у вице-премьера Александра Новака, прошедшего 14 сентября.

Источник РБК подтвердил, что правительство приняло решение продлить запрет для производителей еще на месяц.

Правительство в конце августа продлило этот запрет до 30 сентября. Как говорил тогда Новак, это должно обеспечить увеличение запасов на зимний период.

Запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей ДТ действует до 31 января 2027 года. Также до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакеросина из страны. Кроме того, до 31 января 2027 года продлен полный запрет на экспорт бензина.