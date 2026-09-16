Поиск

СМИ сообщили о планах продлить запрет экспорта ДТ для производителей до ноября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября 2026 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, информированные о результатах совещания у вице-премьера Александра Новака, прошедшего 14 сентября.

Источник РБК подтвердил, что правительство приняло решение продлить запрет для производителей еще на месяц.

Правительство в конце августа продлило этот запрет до 30 сентября. Как говорил тогда Новак, это должно обеспечить увеличение запасов на зимний период.

Запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей ДТ действует до 31 января 2027 года. Также до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакеросина из страны. Кроме того, до 31 января 2027 года продлен полный запрет на экспорт бензина.

Правительство Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили о планах продлить запрет экспорта ДТ для производителей до ноября

Европейские фондовые индексы снизились во вторник

 Европейские фондовые индексы снизились во вторник

Минфин готовит поправки о выводе на IPO компаний с участием регионов в капитале

 Минфин готовит поправки о выводе на IPO компаний с участием регионов в капитале

Brent подорожала до $108,4 за баррель

Росстат отметил сокращение запасов мяса в сельхозорганизациях в августе на 12,3%

Реальный эффективный курс рубля в августе снизился на 7,1%, в январе-августе – на 5,1%

Brent остается в плюсе и торгуется у $106 за баррель

Нефть Brent подорожала до $107,44 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,2%

Индексы США снизились по итогам торгов

 Индексы США снизились по итогам торгов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11763 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3732 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов