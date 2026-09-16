Песков не стал комментировать расследование в США против подозреваемых в работе на спецслужбы РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не считают необходимым комментировать до появления доказательств информацию в СМИ о расследовании Минюста США в отношении лиц, якобы сотрудничавших с российскими спецслужбами.

"До тех пор, пока мы не услышали и не увидели сколько-либо вразумительных доказательств, основанных хоть на чем-то осязаемом, аргументации, то не считаем необходимым комментировать эти новости", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию в СМИ о расследовании Минюста США в отношении лиц, якобы сотрудничавших с российскими спецслужбами.