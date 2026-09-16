Россия начала поставки водки в Парагвай

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Россия в 2026 году впервые в истории торговли со странами Южной Америки экспортировала водку в Парагвай, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт".

По оценкам экспертов, объем поставок составил 7,5 тонны на сумму более $13 тысяч.

"Более того, это первая поставка какой-либо продукции агропромышленного комплекса в Парагвай с 2022 года. До этого Россия экспортировала на парагвайский рынок овсяные хлопья и семена подсолнечника", - заявили в "Агроэкспорте".

По данным Росалкогольтабакконтроля, производство водки в России за восемь месяцев этого года составило 39,6 млн декалитров, что на 12,1% меньше, чем год назад.