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Захарова считает, что безопасность в Европе должна обеспечиваться в "евразийском контексте"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Концепция безопасности должна быть евразийской после того, как Западная Европа свою задачу провалила, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я думаю, что ситуация с безопасностью на европейском континенте должна рассматриваться уже не через призму евроатлантического курса и взгляда, а через призму евразийского подхода", - сказала она, выступая на открытом диалоге "Дипломатия, доверие и факты в эпоху ИИ".

Захарова отметила, что за последние десятилетия "по неизвестным причинам Западная Европа посчитала себя вправе полагать или диктовать свою волю всему нашему большому евразийскому пространству".

"И получилось, что вместо того, чтобы обеспечить надежные гарантии безопасности, именно Западная Европа привела дело на нашем общем континенте к открытому конфликту. Я имею в виду ситуацию вокруг Украины, где, конечно, одним из главнейших акторов, участников этой самой бойни является Европейский союз", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она продолжила: "Поэтому они свою задачу по обеспечению безопасности провалили. Они не то что не смогли обеспечить безопасность, они все привели к тому, о чем еще 20 лет и подумать было невозможно, к открытой горячей фазе конфликта вокруг Украины. А это центр Европы. Поэтому теперь безопасность должна обеспечиваться в контексте евразийском, с учетом опыта и очень конструктивной роли всех стран континента, которые находятся не только со стороны Западной Европы, а в целом на континенте".

МИД РФ Мария Захарова Украина Европа
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