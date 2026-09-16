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Белоусов наградил командира корвета за предотвращение провокации вертолета ВВС Дании

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов наградил командира корвета "Сообразительный" за действия при предотвращении провокации датского военного вертолёта в Балтийском море, заявили в Минобороны РФ в среду.

"14 сентября в 14:22 корвет "Сообразительный" Балтийского флота выполнял задачи в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря, обнаружил воздушную цель, которую идентифицировал как вертолёт типа Fennec ВВС Дании, который следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем и на вызовы по международному каналу на связь не отвечал", - говорится в сообщении министерства.

"С целью предотвращения провокации датского вертолета командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты, после чего вертолёт покинул район нахождения российского боевого корабля", - заявили в российском военном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, "за умелые и решительные действия при предотвращении провокации" вертолета ВВС Дании командир корабля награжден медалью "За боевые отличия".

По официальной информации, "Сообразительный" - многоцелевой корвет проекта 20380, разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Корабли проекта 20380 вооружены 100-миллиметровыми универсальными артиллерийскими комплексами, зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами, противокорабельными ракетами. Авиагруппа - один вертолет Ка-27ПЛ. При строительстве кораблей проекта применена технология "стелс".

Андрей Белоусов Минобороны РФ Дания Балтийское море
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