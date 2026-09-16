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Лавров надеется, что в Европе услышали заявление Путина о короткой войне с РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что в Европе услышали предупреждение российского президента Владимира Путина о короткой войне в случае нападения на Россию.

"Мы не раз говорили о том, что не собираемся нападать на Европу. Президент подробно вновь недавно на этой теме останавливался, подчеркнул, что у нас нет никаких интересов заниматься этим. Но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на РФ, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой. Я надеюсь, что это предостережение услышано в европейских столицах и в тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу", - сказал он, выступая на сессии "Новая архитектура мира: открытый диалог с С.В.Лавровым" в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

МИД РФ Сергей Лавров Европа Владимир Путин
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