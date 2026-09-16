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РФ с 2023 года передала Ирану более 350 тонн гуманитарной помощи

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Россия передала Ирану с 2023 года более 350 тонн гуманитарной помощи, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"В 2023 и 2026 годах силами МЧС РФ иранской стороне было передано более 350 тонн гуманитарной помощи. В 2025 году МЧС направило авиацию для тушения техногенного пожара в морском порту на севере Ормузского пролива", - сказал Куренков в ходе встречи в среду в Астрахани с замглавы Организации кризисного управления Ирана Омидом Мохтарми.

Помимо этого, в 2019 и в 2023 годах Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования передал предметы первой необходимости Обществу Красного Полумесяца для населения Ирана, пострадавшего от природных катаклизмов.

На встрече Куренков отметил, что ведомство готово рассмотреть возможность обучения иранских специалистов в вузах МЧС РФ, а также организовать краткосрочные учебные курсы.

"Мы готовы и впредь оперативно реагировать на обращения Тегерана", - подчеркнул министр.

В среду Куренков прибыл с рабочей поездкой в Астрахань для открытия международных учений на базе корпоративного учебного центра ПАО "ЛУКОЙЛ" с участием пяти прикаспийских государств.

Александр Куренков Иран МЧС РФ
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