Новосибирский облсуд признал обоснованным иск о подкупе избирателей в Бердске

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Новосибирский облсуд отменил решение суда первой инстанции, который отказался снимать с выборов в депутаты горсовета Бердска кандидата, обвиненного в подкупе избирателей, однако отменить регистрацию этого кандидата уже невозможно, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Ранее в Бердский городской суд с административным иском об отмене регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов города Бердска шестого созыва, обратился другой кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу. Основанием для обращения в суд послужили доводы о подкупе избирателей.

В обоснование требований истец указал, что во время избирательной кампании жителям округа передавались продуктовые наборы, устанавливались лавочки, урны и уличные светильники, а также проводились работы по благоустройству и ремонту дорожного покрытия. По мнению истца, эта работа велась самим кандидатом либо связанными с ним лицами и представляла собой запрещенное избирательным законодательством материальное стимулирование избирателей.

Бердский суд истцу отказал, он обжаловал отказ в Новосибирском областном суде.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы судебная коллегия по административным делам Новосибирского облсуда пришла к выводу об обоснованности доводов апелляционной жалобы, в связи с чем решение Бердского городского суда от 10 сентября 2026 года было отменено. "Однако, согласно закону, регистрация кандидата не может быть отменена позднее чем за два дня до дня голосования", - говорится в сообщении.

В Новосибирской области 18-20 сентября помимо выборов депутатов Госдумы состоится голосование по трем десяткам кампаний муниципального уровня, в том числе выборы советов депутатов городов Бердск, Искитим и Обь.