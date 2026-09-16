Хабаровский губернатор доложил Путину о запуске ряда объектов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил об открытии нескольких объектов в рамках реализации мастер-плана по развитию краевой столицы и Комсомольска-на-Амуре.

"У нас, например, более 20 лет стоял недостроенный ЗАГС на спуске к набережной в самом центре города. Сейчас это молодежный досуговый центр, который стал домом для представителей нового поколения, объединяет их интересы. И самое главное, они постоянно там находятся, то есть ушли с улицы, а у нас холодный регион", - сказал Демешин.

Еще один объект, по словам губернатора, - это стрелковый спортивный комплекс, который полностью восстановили. Сейчас там занимаются волейболом, тяжелой атлетикой, проходят тренировки по борьбе и стрельбе.

"Третья точка, кстати, символ края, он присутствует на пятитысячной купюре даже - это Амурский утес, место, откуда начинался Хабаровск. Его можно было раньше посмотреть только снаружи. Мы его открыли, три этажа отремонтировали, сделали там музейно-выставочный комплекс", - проинформировал глава региона.

В целом, по оценке Демешина, городские агломерации развиваются очень хорошо, благодаря утвержденному главой государства мастер-плану. Продолжается реконструкция бульваров и набережных, обновляются фасады исторических зданий.

"В промышленной столице, в Комсомольске-на-Амуре, мы запустили программу обновления фасадов, там исторические фасады классические, так называемые сталинские дома. У нас сейчас обновляются фасады и реконструируем два находящихся в аварийном состоянии самых ключевых на центральных площадях ДК "Судостроитель" и "Строитель". Это очень востребовано у комсомольчан. Кстати, они реконструируются благодаря единой президентской субсидии", - добавил он.

Отвечая на вопрос о привлечении федеральных средств на благоустройство общественных пространств, губернатор доложил, что в крае, как и в других регионах Дальневосточного федерального округа, реализуется программа "1000 дворов".

"Очень важно, что люди вовлечены в эту программу. Мы приводим в порядок, в том числе и те общественные пространства, на которые нам указывают самые активные наши жители. Поэтому мы помогаем, участвуем. Кроме этого, у нас очень активно в прилегающей зоне участвуют предприятия", - отметил он.