РФ исключает контракты с европейцами в сфере безопасности, даже если отношения наладятся

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Россия не будет заключать никаких контрактов с европейцами в сферах, имеющих отношение к безопасности страны, даже если отношения с Западом наладятся, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда и если кто-то из европейских стран захочет диалог возобновить серьезный, мы прежде всего послушаем, что у них на уме, что они могут предложить. И потом мы будем решать, устраивает это нас или нет. Но могу заверить только в одном: в тех сферах, от которых зависит безопасность государства, мы никаких контрактов, никаких договоренностей с европейцами заключать не будем и не собираемся", - сказал он, выступая на сессии "Новая архитектура мира" на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.