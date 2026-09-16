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Глава МИД объяснил вынужденный уход России от платежей в долларах

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Россия, как и ее партнеры по БРИКС, ШОС и другим объединениям, не отказывается от отношений с Западом, но в таких вопросах как торговые расчеты, вынуждена уходить от доллара и переходить на альтернативные способы платежей из-за несоблюдения США обязательств как эмитента, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он сказал об этом на сессии "Новая архитектура мира" Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

"Мы, как и все другие наши партнеры по БРИКС, ШОС и другим организациям - мы не отказываемся от отношений с Западом. Как президент недавно, комментируя схожую тему, сказал: не мы же отказались от доллара, мы были готовы его использовать, если бы только те, кто эмитирует эту мировую валюту, сохранил бы свои обязательства", - сказал министр.

"Не мы подорвали эту разрекламированную роль доллара, - отметил он. - Мы вынуждены просто переходить на новые форму сотрудничества, чтобы нам никто не мешал, чтобы расчеты, которые касаются обслуживания нашей торговли, инвестиций со странами перечисленных мной объединений - чтобы они проходили гладко".

"Если Запад ограничивает использование этих необходимых для функционирования мировой экономики инструментов, то приходится создавать параллельные", - констатировал Лавров.

БРИКС МИД США Сергей Лавров ШОС
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