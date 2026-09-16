Поиск

Лавров считает необходимым нормализовать отношения с США для полноценного диалога

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон должны полностью нормализовать отношения для полноценного диалога, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Наши американские коллеги все предлагают нам возобновить двусторонний диалог. Мы отдельные контакты ведем, но для полноценного диалога необходимо нормализовать отношения, полностью нормализовать", - сказал он в среду, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринурге.

МИД России Сергей Лавров США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве не намерены спонсировать членство Армении в Евросоюзе

На Госуслугах открылась запись на курс по ИИ для учителей

Лавров надеется, что в Европе услышали заявление Путина о короткой войне с РФ

Белоусов наградил командира корвета за предотвращение провокации вертолета ВВС Дании

Песков не стал комментировать расследование в США против подозреваемых в работе на спецслужбы РФ

Путин в 18:00 планирует обратиться с телеобращением по случаю выборов

 Путин в 18:00 планирует обратиться с телеобращением по случаю выборов

"Троицу" Рублева перенесли в мастерские из-за корректировки работы капсулы

 "Троицу" Рублева перенесли в мастерские из-за корректировки работы капсулы
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11770 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3734 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов