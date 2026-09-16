Лавров считает необходимым нормализовать отношения с США для полноценного диалога

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон должны полностью нормализовать отношения для полноценного диалога, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Наши американские коллеги все предлагают нам возобновить двусторонний диалог. Мы отдельные контакты ведем, но для полноценного диалога необходимо нормализовать отношения, полностью нормализовать", - сказал он в среду, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринурге.