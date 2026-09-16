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Лавров заявил, что дружелюбный диалог с США не меняет санкционную политику Штатов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Диалог между РФ и США, который идет дружелюбно, доброжелательно, не сопровождается материальными изменениями, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Все санкции, которые (экс-президент США Джо) Байден вводил, без исключения продлеваются администрацией Дональда Трампа, введено большое количество новых санкций, в том числе против "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и других наших структур, юридических и физических лиц. Не возвращена наша дипломатическая собственность на территории Соединённых Штатов. Не прекращены постоянные отказы в визах нашим сотрудникам, которые должны участвовать в мероприятиях ООН", - сказал Лавров в среду на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

"Но диалог, который идет дружелюбно, доброжелательно, он не сопровождается какими-либо материальными изменениями в той ситуации, которую я обрисовал", - заявил министр.

МИД РФ Сергей Лавров США
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