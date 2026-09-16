Глава МИД РФ считает, что Запад "перепредставлен" в Совбезе ООН

В то же время развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки недостаточно представлены в СБ, отметил Лавров

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Главная проблема СБ ООН - серьезная недопредставленность развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Запад и так достаточно широко представлен в Совете безопасности. Я бы даже сказал, перепредставлен: из 15 членов 6 - это западные члены; три постоянных, три непостоянных. Мы сюда же включаем и такие страны, как Япония, Корея, которые регулярно избираются, но на самом деле проводят сугубо западную политику. Главная проблема Совета безопасности - это серьезная недопредставленность развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки", - сказал он, выступая на сессии "Новая архитектура мира" на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

Он продолжил: "Мы поддерживаем, как вы знаете, кандидатуры Индии и Бразилии и убеждены, что одновременно с принятием решения по их заявкам, одновременно нужно решить и вопрос представленности африканцев".

"Мы не поддержим никаких кандидатур, которые представляют западную группу, коллективный Запад в широком смысле этого слова. (...) Есть достаточно активная позиция африканского континента. Она несколько шире, чем то, что многие считают реалистичным. Но процесс идет, и мы обязательно будем добиваться справедливости в отношении Азии, Африки и Латинской Америки", - подчеркнул российский министр.