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Подлодка ТОФ выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" на учении в Японском море

Подлодка ТОФ выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" на учении в Японском море
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Дизельная подлодка "Уфа" в ходе учения в Японском море выполнила пуски крылатых ракет "Калибр" по морской и береговой целям, сообщила в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ.

"Первая ракета успешно поразила надводную цель - морской щит, имитирующий надводный боевой корабль условного противника. Дальность стрельбы составила около 130 километров", - говорится в сообщении.

"Вторая ракета в расчетное время поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Расстояние до цели превысило 1 тысячу километров", - сообщили во флоте.

По его данным, перед выполнением учебно-боевого упражнения подлодка совершила скрытный переход в назначенный район.

"Безопасность гражданского судоходства в районе проведения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда, самолеты и беспилотные летательные аппараты ТОФ", - сообщил флот.

По официальной информации, подводная лодка "Уфа" проекта 636.3 - четвертая в серии из шести субмарин, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота. Подлодка вошла в состав ВМФ России в ноябре 2022 года. На Тихоокеанский флот "Уфа" прибыла в декабре 2024 года.

Подлодки проекта 636.3 отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Основным ударным комплексом данных подлодок являются высокоточные крылатые ракеты "Калибр".

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Подлодка ТОФ выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" на учении в Японском море

 Подлодка ТОФ выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" на учении в Японском море

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