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В Хабаровске задержан подозреваемый в незаконном обороте более 200 кг черной икры

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД задержали в Хабаровске местного жителя, пытавшегося перевезти на автомобиле большую партию черной икры.

"Сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю задержан 60-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте дериватов особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ. Общий вес изъятой продукции превысил 200 кг", - сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что фигурант попросил своего знакомого перевезти на автомобиле партию икры осетровых пород неизвестного происхождения. В дальнейшем он планировал отправить продукцию большегрузным транспортом в другие регионы.

"При досмотре автомашины оперативники обнаружили 17 мешков, внутри которых находились 340 пластиковых контейнеров с деликатесом. В ходе последующего обыска в гаражном боксе подозреваемого сотрудники полиции изъяли еще 86 аналогичных контейнеров", - сказала Волк.

Помимо этого, в квартире фигуранта обнаружены два шприца с гашишным маслом. По словам мужчины, он сам изготовил наркотическое средство из дикорастущей конопли для собственного употребления.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 2 статьи 228 (незаконным оборот наркотиков) и частью 1 статьи 258.1 УК РФ (Незаконные добыча, содержание, хранение, перевозка и продажа особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дела.

МВД России Ирина Волк Хабаровск
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