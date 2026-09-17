Нефтеперерабатывающий завод поврежден в Ярославской области после атаки БПЛА

Над регионом сбили 65 беспилотников

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Ярославскую область произошли возгорания на НПЗ, над регионом уничтожено 65 беспилотников, сообщил глава региона Михаил Евраев в четверг.

"Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников. (...) Есть повреждения нефтеперерабатывающего завода. Идет оперативное тушение возгораний", - написал Евраев в своем канале в Мах.

По его информации, упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили. Никто не пострадал.

"В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет", - добавил глава региона.