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Нефтеперерабатывающий завод поврежден в Ярославской области после атаки БПЛА

Над регионом сбили 65 беспилотников

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Ярославскую область произошли возгорания на НПЗ, над регионом уничтожено 65 беспилотников, сообщил глава региона Михаил Евраев в четверг.

"Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников. (...) Есть повреждения нефтеперерабатывающего завода. Идет оперативное тушение возгораний", - написал Евраев в своем канале в Мах.

По его информации, упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили. Никто не пострадал.

"В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет", - добавил глава региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Евраев НПЗ Ярославская область
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Нефтеперерабатывающий завод поврежден в Ярославской области после атаки БПЛА

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