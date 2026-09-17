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Лавров отметил, что материального эффекта от контактов с США пока не предвидится

Лавров отметил, что материального эффекта от контактов с США пока не предвидится
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Никакого материального эффекта от контактов с Вашингтоном не предвидится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Дипломатия тарифов. То, что нужно Соединенным Штатам, а кто-то пытается свою точку зрения провести - немедленно тарифы вводятся в силу. Вот и вся, собственно, дипломатия", - сказал он на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов.

"Есть, конечно, у Соединенных Штатов важное отличие от европейских элит - они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиции кардинально противоположны, это всегда важно. И мы всегда разговариваем с теми, кто хочет это делать всерьез. (...) Именно так ведут дела с нами Соединенные Штаты, притом, что никакого материального эффекта с точки зрения восстановления наших отношений не произошло и пока не предвидится", - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Москва всегда готова к диалогу. "И президенты России и США в регулярном контакте, и я в контакте с государственным секретарем (Марко Рубио - ИФ). Есть и группы, которые занимаются занимаются украинской проблематикой, господа (Стив - ИФ) Уиткофф и (Джаред - ИФ) Кушнер. Как вы знаете, они тоже регулярно бывают здесь", - пояснил министр.


МИД РФ США Сергей Лавров
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