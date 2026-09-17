Роскачество прогнозирует один из лучших по качеству урожаев винограда за десятилетие

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В России урожай винограда 2026 года в ключевых регионах виноделия может стать одним из лучших по качеству, сообщает Роскачество по итогам посещения экспертами "Винного гида России" Краснодарского края, Крыма и Дагестана.

"Ситуация в разных частях страны отличается, но нынешний сезон имеет все шансы стать одним из лучших за десятилетие", - говорится в пресс-релизе.

"Важнейшая особенность этого года - высокая обеспеченность виноградников Краснодарского края и Крыма влагой, в основном за счет снежной зимы, которая компенсировала водный стресс прошлых лет, - заявила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева. - Сам год на Кубани и в Крыму был более прохладным, чем предыдущие годы. Уборка урожая началась в среднем на три-четыре недели позже, чем в 2025 году. Это очень важно для качественного и равномерного созревания винограда для белых и игристых вин. На сегодняшний день, по прогнозам наших специалистов, сезон 2026 года в ключевых регионах виноделия может стать одним из лучших по качеству винограда".

Самый большой урожай технических (винных) сортов винограда в 2026 году вновь, как и в предыдущем году, будет собран в Краснодарском крае. В прошлом году сезон был рекордным для кубанского виноградарства - свыше 317 тысяч тонн винограда, или около трети от общего объема урожая в России (995 тысяч тонн с учетом столовых сортов и винограда частных подсобных хозяйств). Первоначальный прогноз сезона в регионе был гораздо скромнее - на уровне 250 тысяч тонн, но удачно пройденный сезон цветения и хорошая обеспеченность влагой позволили виноградникам сформировать урожай, близкий к рекордному предыдущему году, говорится в пресс-релизе.

Крупнейший по сбору винограда регион в крае - Таманский полуостров. На него приходится до 200 тысяч тонн сбора, из которых больше половины перерабатывают два крупнейших таманских производителя - "Кубань вино" (92 тысячи тонн) и "Фанагория" (порядка 40 тысяч тонн).

Наибольшие показатели роста урожайности винограда в этом году может продемонстрировать Севастополь. В 2025 году здесь было собрано 20,9 тысячи тонн винограда технических сортов. Прогноз на 2026 год - до 27,6 тысячи тонн. Высоки, по оценкам экспертов Роскачества, и потенциальные результаты уборки в Крыму. В этом году полуостров может собрать более 120 тысяч тонн винограда - чуть больше прошлогоднего объема. При этом по качеству крымский виноград может дать один из лучших винтажей вин в современной истории виноделия региона.

Крупнейшими переработчиками винограда в этом году в Крыму и Севастополе уже традиционно станут винодельни "Массандра" (до 20 тысяч тонн), "Инкерман" (28 тысяч тонн), "Золотая балка" (15 тысяч тонн) и ряд других.

Виноградари Дагестана в этом году планируют повторить рекордный урожай 2025 года - на уровне 226,5 тысячи тонн технических сортов. Лидерами по переработке винограда для производства винодельческой продукции, включая тихие и игристые вина, в этом году здесь станут 4 предприятия - "Алвиса", "Дербент вино", "Дербентский коньячный комбинат" и "Дербентский завод игристых вин". На долю каждого их них приходится от 25 тысяч до 30 тысяч тонн переработки.

"Окончательные итоги уборки урожая можно будет подвести в ноябре. Погода переменчива, но база для отличного года и высокого качества вин в этом году заложена очень хорошая", - заключила Олеся Латышева.

По данным Минсельхоза, площадь виноградников в стране сейчас составляет 113,3 тысячи га. Причем 35% виноградников достаточно молодые - от 5 до 15 лет. На возраст от 15 до 25 лет приходится 27%. В этом году площадь планируется увеличить на 5 тысяч га. Сбор винограда в 2026 году Минсельхозом прогнозируется на уровне 2025 года.

"Винный гид России" - ежегодный проект по исследованию винодельческой продукции, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом и Минсельхозом, а также с Ассоциацией виноградарей и виноделов России (АВВР). Партнером проекта является Россельхозбанк.