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Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о восстановлении движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы после атаки БПЛА.

"Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной вновь восстановлено. Продолжаем работу над ликвидацией последствий атаки БПЛА", - написал Евраев в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее в четверг он сообщал об атаке беспилотников на регион.

"Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников. (...) Есть повреждения нефтеперерабатывающего завода. Идет оперативное тушение возгораний", - отметил Евраев.

Позже он написал, что возгорание потушено.

Упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили. Никто не пострадал.

В связи с обнаружением обломков БПЛА в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Объезд осуществлялся через улицу Гагарина.

Михаил Евраев Ярославль Москва Ярославская область
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