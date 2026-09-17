Более 50 беспилотников уничтожены над Ростовской областью, есть повреждения

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Над Ростовской областью сбиты более 50 дронов, в нескольких районах Ростова нарушено электроснабжение вследствие повреждения трансформаторной подстанции, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в четверг.

"Сегодня ночью Ростов подвергся массированной воздушной атаке. (...) В результате падения обломков БПЛА повреждена трансформаторная подстанция, в результате чего нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

По его информации, в общей сложности уничтожено более 50 БПЛА в городах Ростове, Батайске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и 10 районах области - Азовском, Мясниковском, Неклиновском, Аксайском, Миллеровском, Веселовском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Кагальницком.