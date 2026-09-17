Военные РФ нанесли удар по металлургическому комбинату "Запорожсталь"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в ходе ночного удара поразили в Запорожской области металлургический комбинат "Запорожсталь".

Как заявили в Минобороны РФ, ПАО "Запорожсталь" является "ключевым предприятием металлургической промышленности Украины", осуществляющим выплавку чугуна и выпуск прокатной стали, используемой оборонными предприятиями Украины и Европы.

Кроме того, по данным ведомства, поражено казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра", осуществляющее производство комплексов радиотехнической разведки и РЭБ для ВСУ, а также комплектующих для зенитных управляемых ракет.