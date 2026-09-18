Число пострадавших в ДТП с маршруткой и автобусом в Новороссийске возросло до 14

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при столкновении автобуса и маршрутного такси в Новороссийске (Краснодарский край) увеличилось до 14 человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в пятницу.

"По уточненной информации, пострадали 14 человек. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для обследования и получения помощи", - говорится в сообщении.

В свою очередь следственное управление СКР по Краснодарскому краю сообщает, что по факту ДТП организована доследственная проверка.

Ранее заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков в своем канале в Max сообщал, что на Анапском шоссе столкнулись маршрутка №106 и автобус № 30. В результате ДТП пострадали 12 человек.

По его информации, восьмерых пострадавших, включая двоих детей, госпитализировали. Затем прокуратура Краснодарского края сообщила, что в лечебное учреждение были доставлены семь человек, в том числе два 17-летних подростка. Согласно данным надзорного ведомства, госпитализация никому не потребовалась. Один подросток проходит дополнительное обследование.

Прокуратура также организовала проверку.