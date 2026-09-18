Поиск

Число пострадавших в ДТП с маршруткой и автобусом в Новороссийске возросло до 14

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при столкновении автобуса и маршрутного такси в Новороссийске (Краснодарский край) увеличилось до 14 человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в пятницу.

"По уточненной информации, пострадали 14 человек. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для обследования и получения помощи", - говорится в сообщении.

В свою очередь следственное управление СКР по Краснодарскому краю сообщает, что по факту ДТП организована доследственная проверка.

Ранее заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков в своем канале в Max сообщал, что на Анапском шоссе столкнулись маршрутка №106 и автобус № 30. В результате ДТП пострадали 12 человек.

По его информации, восьмерых пострадавших, включая двоих детей, госпитализировали. Затем прокуратура Краснодарского края сообщила, что в лечебное учреждение были доставлены семь человек, в том числе два 17-летних подростка. Согласно данным надзорного ведомства, госпитализация никому не потребовалась. Один подросток проходит дополнительное обследование.

Прокуратура также организовала проверку.

Краснодарский край Новороссийск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин дистанционно проголосовал на выборах

 Путин дистанционно проголосовал на выборах

Правительство за 5 лет выделило 33 млрд рублей на научные исследования в рыболовстве

В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

 В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

Явка на федеральной платформе онлайн-голосования достигла 50%

Москва озабочена распространением на Арктику западной инициативы ядерного сдерживания

Работа избирательных участков в Сочи возобновлена после атаки БПЛА

Памфилова назвала чушью информацию о взломе ГАС "Выборы"

 Памфилова назвала чушью информацию о взломе ГАС "Выборы"

Избирательный участок на Кубани перенесен из-за БПЛА, 14 участков в ЛНР - на резервном питании

В Сочи избирательные участки прервали работу из-за атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11821 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3744 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов