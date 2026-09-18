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Роспотребнадзор обратился в Минздрав Египта по поводу отравления туристов из РФ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) в связи с сообщениями об отравлении российских туристов, объявила пресс-служба ведомства.

"В связи с появлением в СМИ сведений о том, что российские туристы отравились в отелях Шарм-эль-Шейха Jolie Ville, Amphoras Blu и Cataract, направлен запрос в министерство здравоохранения Египта о предоставлении официальных данных по результатам расследования", - говорится в сообщении.

Аналогичный официальный запрос о предоставлении информации отправлен в АТОР.

Ранее в соцсетях сообщили, что десятки российских туристов отравились в ресторанах люксовых отелей Египта. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Кроме того, ведомство рекомендовало туристам соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи, избегать близкого контакта с людьми, у которых есть признаки инфекции (лихорадка, сыпь, рвота, диарея).

Роспотребнадзор АТОР Шарм-эль-Шейх Египет
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