Пожар начался на одном из предприятий в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - - На одном из предприятий Славянска-на-Кубани (Краснодарский край) начался пожар после атаки БПЛА, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"В Славянском районе устраняют последствия атаки БПЛА На территории одного из предприятий начался пожар, обломками БПЛА поврежден газопровод в частном секторе Славянска-на-Кубани", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждены четыре домовладения и поликлиника. По предварительной информации, пострадал один человек, ему оказали амбулаторную помощь.