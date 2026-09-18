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Доля дружественных стран в экспорте рыбы из РФ выросла до 60%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - География российского рыбного экспорта в последние годы существенно изменилась, доля дружественных стран в нем превысила 60%, сообщил руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Если раньше на них (на дружественные страны - ИФ) приходилось порядка 25% наших поставок, то сегодня уже более 60%. В стоимостном выражении поставки на рынки дружественных стран увеличились в 2,5 раза", - заявил Цыбульский на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге в пятницу.

По его словам, крупнейшим импортером российской рыбы традиционно остается Китай - к уровню 2021 года объемы поставок выросли в 2,5 раза.

Российские рыбопромышленники во многом переориентировали экспорт на рынки БРИКС, стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки.

"Изменение географии поставок уже произошло, теперь предстоит качественная перенастройка. То есть нам необходимо перейти от логики "найти, куда перенаправить прежний товар" к логике "понять, какой именно продукт нужен конкретному рынку", и производить его под этот спрос. (...) Это совершенно новые для нас рынки, в том числе с точки зрения потребительского спроса. Отличается всё: культура питания, форма упаковки, вес продукта", - добавил Цыбульский.

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