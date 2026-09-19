Военные РФ сообщили о поражении в Черном море сухогруза и танкера с военным грузом

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Украинские танкер и сухогруз, задействованные в перевозке военных грузов, поражены в Черном море ударами "Гераней", сообщает в субботу министерство обороны РФ.

С применением БПЛА "Герань-4 Сикер" в акватории Черного моря поражен сухогруз, осуществлявший переход в порт "Одесса" для доставки военного груза в интересах ВСУ, говорится в сообщении.

Также ударом БПЛА "Герань-4 Сикер" в порту "Одесса" поражено судно типа "танкер", задействованное для доставки военных грузов ВСУ, информирует Минобороны.

Российское военное ведомство опубликовало видеокадры этих ударов.