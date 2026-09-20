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Дмитрий Медведев считает, что "Единая Россия" выступила достойно на выборах

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает достойными результаты, которых партия достигла на выборах в единый день голосования.

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"Сейчас еще нет результатов, но есть экзит-полы, которые можно уже публиковать. Они свидетельствуют о том, что партия "Единая Россия" выступила достойно. И граждане нашей страны сохраняют доверие к нашей ведущей политической силе и считают возможным доверить ей и дальше управление Россией на самых разных уровнях государственной власти", - сказал Медведев.

Он отметил специфику прошедшей избирательной кампании, которая заключается, прежде всего, в том, что это первые федеральные выборы, которые проходили "в условиях военных действий, в условиях специальной военной операции", что "предопределило массу моментов, с которыми столкнулись и граждане нашей страны, и специфику организации самой избирательной кампании".

Дмитрий Медведев Единая Россия
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