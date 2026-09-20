По данным экзит-полов на выборах в Думу с большим отрывом лидирует "Единая Россия"

"Справедливая Россия" переместится с третьего места на пятое

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - По данным экзит-пола, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ, на выборах в Государственную думу РФ лидирует "Единая Россия", набирая 49,4% голосов.

Согласно данным АЦ ВЦИОМ, КПРФ получает 14,2%, ЛДПР - 10,7%, "Новые люди" - 9,7%, "Справедливая Россия" - 6,6%. Таким образом в Госдуму проходят пять политических партий. Остальные партии, включенные в избирательный бюллетень, не преодолевают пятипроцентный барьер.

Опрос проводится на 11755 избирательных участках в 69 субъектах РФ. На выходе из избирательного участника интервьюеры предлагали пройти анонимный опрос. Респондентам задавали вопрос: "Скажите, пожалуйста, за какую партию вы сегодня голосовали?" Всего было опрошено 266354 человека.

По данным другого экзит-пола, Института социального маркетинга (ИНСОМАР), "Единая Россия" на выборах в Госдуму набирает 50,8%, КПРФ - 14,8%, ЛДПР - 9,9%, "Новые люди" - 8,6%, "Справедливая Россия" - 5,5%. Экзит-пол проводился 18-20 сентября на выходе с избирательных участков. Общее количество участковых избирательных комиссий, охваченных опросом, составило 987 в 58 субъектах РФ.

Таким образом, во данным экзит-полов, распределение мест в Государственной думе девятого созыва может измениться по сравнению с предыдущим составом парламента: "Справедливая Россия" переместится с третьего места на пятое.